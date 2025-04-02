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Depremde Öksüz Kalan Çınar Efe'ye Polislerden Bayram Ziyareti

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Adıyaman'da depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki Çınar Efe Toker, bayramda kimsenin ziyaret etmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis çağırdı. Polis ekipleri, Çınar Efe'yi hediyelerle ziyaret ederek ona ve babasına moral oldu.

Depremde öksüz kalan Çınar Efe'ye polislerden bayram ziyareti

ADIYAMAN - Depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden 7 yaşındaki Çınar Efe Toker, kimsenin bayramda kendilerine ziyarete gelmediğini söyleyince, polis ekipleri ziyaret ederek Çınar Efe Toker'i sevindirdi.

6 Şubat depreminde Mehmet Token'in eşi İsmihan Token ve 4 kızı hayatını kaybetti. Kendisi enkazdan yaralı olarak çıkartılan Mehmet Token, 36 gün Kahramanmaraş'ta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktığında eşini ve 4 kızının, yakın akrabalarının hayatını kaybettiğini öğrendi. Hayatta kalan tek evladı Çınar Efe Toker ile hayata tutundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polislerin bayram ziyareti yapmasını istedi

K8 Konteyner kentte kalan baba ve Çınar Efe'yi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kimse ziyaret etmedi. Bunun üzerine ilkokul 1. sınıf öğrencisi Çınar Efe Toker, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, polislerin bayram ziyaretine gelmesini istedi.

Hem polisler hem baba-oğul duygulandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram çikolatası ve hediyeler ile Çınar Efe Toker'i ziyaret etti. Baba Mehmet Token, polisleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Babanın gözyaşları içerisindeki konuşması nedeniyle polisler de duygulandı.

Polis ekipleri, polisleri çok seven Çınar Efe Toker'i polis aracına bindirerek telsizden anons çektirip, kask taktı.

"Beni ve oğlumu çok mutlu ettiniz"

Burada konuşan Baba Mehmet Token, "Ben Kahramanmaraş'ta 36 gün yoğun bakımdaydım. Bana dediler ki akrabaların çocukların hepsi vefat etmiş. Sizden başka kimse kapımızı açmadı. Tek siz açtınız. Keşke bir evladım yada bir kardeşim daha olsaydı, kapımızı açsaydı. Beni çok gururlandırdınız. Beni, oğlumu mutlu ettiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah" diye konuştu.

Depremde Öksüz Kalan Çınar Efe'ye Polislerden Bayram Ziyareti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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