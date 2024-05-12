Depremde çenesi kopan genç kızın tek hayali 'anne' diyebilmek

Annesinin şırıngayla beslediği genç kızın tek hayali 'anne' diyerek seslenebilmek

Depremde çenesi kopan kızın annesi Fatma Seyyar: "Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum"

HATAY - Hatay'da depremde kafasına aldığı darbe sonrası çenesini hareket ettiremez hale gelen ve aylardır konuşamayan Yeliz Seyyar'ın tek hayali kendisini şırıngayla besleyen annesine 'anne' diyerek seslenebilmek.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yakalanan Seyyar ailesinin 16 yaşındaki kızı Yeliz Seyyar, enkaz altında kaldı. Ailesi tarafından kurtarılan genç kız, kafasına aldığı darbe sonrası çenesinde kemik kaybı yaşadı ve çenesini hareket ettiremez hale geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başlayan aile, genç kızı elleriyle şırıngayla besliyor. Ailesiyle sadece yazılı olarak iletişim kurabilen Seyyar'ın tek isteğiyse anneler gününde annesine 'anne' diyerek seslenebilmek.

"Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum"

Kızının en çok anne diyerek sarılmasını isteyen fedakar anne Fatma Seyyar, "6 Şubat depreminde enkazda kaldık. Evimiz yıkıldı. Enkazda önce ben, kızım ve oğlum kaldık. Biz hafif atlattık ama kızımın çenesi koptu. Abisi hastaneye götürdü. Geçen zaman boyunca çenesinde kemik yok. Çene nakli yapılması gerekiyor. Anneler gününde kızımın bir hediye getirip 'Anne, anneler günün kutlu olsun' demesini çok isterim. Ama onu şimdi diyemiyor. Kızımı şırıngayla besliyorum. Kızımın sağlığına dönmesini istiyorum. Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum. Anne demesini istiyorum. Kendi eliyle yemeğini yemesini istiyorum. Dişlerinin olmasını istiyorum. Çenesi ve dişleri yok. Kızımın kendi yemeğini yemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.