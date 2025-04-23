Deprem Sonrası Berber, Bahçede Tıraş Yaptı
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir berber, dükkanının bahçesine kurduğu sandalyede müşterisini tıraş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
Berber, deprem sonrası bahçede tıraş yaptı
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanın bahçesinde yaptı.
İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik mesleğini yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanın bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel