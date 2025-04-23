Deprem Sonrası Berber, Bahçede Tıraş Yaptı

Berber, deprem sonrası bahçede tıraş yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanın bahçesinde yaptı.

İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik mesleğini yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanın bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.