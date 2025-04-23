İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'un ardından üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

Deprem Sonrası Berber, Bahçede Tıraş Yaptı

Deprem Sonrası Berber, Bahçede Tıraş Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir berber, dükkanının bahçesine kurduğu sandalyede müşterisini tıraş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Berber, deprem sonrası bahçede tıraş yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanın bahçesinde yaptı.

İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik mesleğini yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanın bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.