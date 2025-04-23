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Deprem Anında Çayını Alan Vatandaş Kamerada

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Bursa'da 6.2 büyüklüğündeki deprem anında çayını alarak dışarı kaçan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Deprem sırasında panik yaşayan kişi, sohbet ettiği arkadaşının yanından çay ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Depremde çayını alıp kaçan vatandaş kamerada

BURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da panik yaşayan ve çayını da alıp dışarı kaçan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir arkadaşını ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içiyordu. 12.49 sularında İstanbul Silivri merkezli deprem Bursa'yı da salladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi önce dışarı çıktı. Müşterisi ise çay ve cep telefonunu alarak dışarı kaçınca görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Çayını bırakmayan kişinin kimliği açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Genel
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