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Deprem Anında Çay Bardağını Bırakmadı

Deprem Anında Çay Bardağını Bırakmadı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'da kaçarak dışarı çıkan bir kişi, elindeki çay bardağını bırakmayarak çayını yudumladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremde kaçarken elindeki bardağı bırakmadı, dışarı çıktığında çayını yudumladı: O anlar kamerada

SAKARYA - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Sakarya'da panik yaşayarak eline aldığı çay bardağı ile dışarı çıkan kişinin çayını yudumladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Bu esnada Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede yaşanan panik anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki bardağı bırakmadan dışarı çıkan kişini burada çayını yudumladığı anlar görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Genel
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