Damperi Açık Unutan Kamyon Şoförü Yürekleri Ağza Getirdi

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Damperi Açık Unutan Kamyon Şoförü Yürekleri Ağza Getirdi
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Hatay'da sürücüsünün damperini açık unuttuğu hafriyat kamyonu, trafikte metrelerce giderek tehlike yarattı. Durumu fark eden başka bir sürücü, uyarı yaparak kazayı önledi.

Damperi açık unutan kamyon şoförü yürekleri ağza getirdi

HATAY - Hatay'da sürücüsünün damperini açık unuttuğu hafriyat kamyonunun metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya - Kırıkhan çevreyolu Topboğazı mevkiinde yaşandı. Yük boşalttıktan sonra damperi açık unutan sürücü, o şekilde trafikte seyir halinde ilerledi. Damperi açık unutulan kamyonun seyir halde metrelerce gittiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumu fark eden park halindeki başka kamyon sürücüsünün, uyarısı sonrası sürücüsü damperi indirerek yoluna devam etti. Görüntülerde; damperi açık unutulan kamyonun metrelerce gittiği ve başka bir sürücünün uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Genel
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