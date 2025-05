Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun : "Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, bir soykırıma dönüştü"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, tüm askeri ve teknolojik imkanların kullanıldığı bir soykırıma dönüştü. Bugünlerde saldırılarını yeniden artıran İsrail, insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 222 basın mensubunu katletti. Tüm bu acımasız saldırılara ve zulme rağmen gazeteciler, hakikati duyurmaktan bir an dahi vazgeçmediler" dedi.

"Küresel Haber Forumu" (Global News Forum), İstanbul Şişli'deki bir otelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra, TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Filistin Devleti Resmi Medyadan Sorumlu Bakanı Ahmad Assaf, iletişim ve medya dünyasının temsilcileri ve Asya-Pasifik yayın birliğinin delegeleri katıldı. Forumda çatışma haberciliği, dezenformasyonla mücadele, gazetecilik etiği, yapay zeka ve algoritmaların haber üzerindeki etkileri gibi konular konuşuldu.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, şahit olduğumuz dehşeti ifade etmekte zorlandığımız, kelimelerin dahi yara bere içinde kaldığı bir Filistin var. İsrail hükümetinin Filistin topraklarında mazlum ve masum halka yönelik uyguladığı hudutsuz katliam, bedeli ne olursa olsun en yüksek perdeden haykırılması gereken bir hakikattir. Öyle ki Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, tüm askeri ve teknolojik imkanların kullanıldığı bir soykırıma dönüşmüş vaziyettedir. Yakın bir geçmişte küresel bir teknoloji firması, Filistin'i desteklediği için bir yazılım mühendisinin işine son verdi. O mühendis, İsrail'in, uyguladığı katliamlarda yapay zeka teknolojisini nasıl sömürdüğünü gözler önüne serdi ve İsrail'in işlediği insanlık suçunu 'tarihteki ilk yapay zeka destekli soykırım' olarak tanımladı. Masumların canına kıymak için sofistike ağların kurulduğu bu işgalde binlerce bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanı ve gazeteci katledildi" dedi.

İsrail'in kendileri dışında hiç kimseye yaşam hakkı tanımadığını söyleyen Altun, "Bugünlerde saldırılarını yeniden artıran İsrail, insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor. Daha dün İsrail, Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu diplomat bir gruba Cenin kentini ziyaretleri sırasında ateş açtı. Bu vahim olay, İsrail'in hukuksuzluğunu, sistematik zorbalığını ve kendileri dışında hiç kimseye yaşam hakkı tanımadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Böylesi bir çapraz ateş altında gazetecilerin üstlendiği sorumluluk, canı pahasına dünyayı hakikate uyandırmaktır. Bu hakikat uğruna, gazetecilerin insanüstü gayretlerine şahitlik ettik. TRT (Arabi) muhabiri Rubai Halit'in, canlı yayın sırasında ailesinin evinin bombalandığını fark ettiği ve ağlayarak anlattığı anlar hepimizin hafızasında. İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden TRT (Arabi) kameramanı Sami Şahada'nın 'tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim' sözleri kulaklarımızda" diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında 222 basın mensubunun hayatını kaybettiğini söyleyen Altun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef alarak öldürdüğü Anadolu Ajansı (serbest) kameramanı Said Ebu Nebhan'ın acısı kalbimizde. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, 222 basın mensubunu katletti. Evet, 222. 222 insan, evlat, ana, baba. Ben buradan hakikat nöbeti tutarken İsrail saldırılarında can veren gazetecilere, hakikat erlerine Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Tüm bu acımasız saldırılara ve zulme rağmen gazeteciler, hakikati duyurmaktan bir an dahi vazgeçmediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru' açtılar" ifadelerini kullandı.

Filistin'deki zulüm bitene dek gayretlerinin devam edeceğini söyleyen Altun, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman ve zeminde Filistin'in gür sesi olmuş, olmaya da devam etmektedir. Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'İsrail devletinin sınırları neresidir' diye soran, İsrail'in genişleyen ilhak haritasına dikkat çeken sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in işgalci politikalarını durdurmak için uluslararası topluma defaatle çağrıda bulundu. Bu doğrultuda Türkiye, İsrail ile ticari ilişkilerini kesmiş, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olma bildiriminde bulunmuştur. Filistin'deki zulüm bitene dek gayretimizin devam edeceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin mücadelesi, yalnızca Filistin yahut bölgemiz için değil; tüm dünyada daha adil bir sistemin tesis edilmesi içindir. Şunu açık bir şekilde ifade etmeliyim: Tüm taraflarla yapıcı ilişkiler geliştiren, tüm tarafların güvenini kazanan Türkiye istikrarlaştırıcı gücüyle, aynı haftada birden fazla barış masasının kurulduğu bir diplomasi ve barış merkezi haline gelmiştir. Tüm bu süreçte, dünya güzel haberler için Türkiye'ye odaklanmış; uluslararası medya kuruluşları, haber ekipleriyle İstanbul'da adeta karargah kurmuştur" dedi.

ABU olarak, mesleklerini büyük fedakarlıklarla icra eden ve dünyayı haberdar etmek için canlarını ortaya koyan basın emekçilerine kayıtsız kalmayacaklarını söyleyen TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise, "Savaş, soykırım, işgal, tehcir, kıtlık, mahrum bırakma gibi insani değerleri ayaklar altına alan her türlü sorun, bilhassa bunların yıkıma uğrattığı bölgelerde görev yapmaya çalışan basın mensuplarını da tehdit ediyor. ABU olarak, mesleklerini büyük fedakarlıklarla icra eden ve dünyayı haberdar etmek için canlarını ortaya koyan kahraman basın emekçilerine kayıtsız kalmamız elbette söz konusu olamaz. Bu sebeple, bu yılki Küresel Haber Forumu'muzun temasını 'Ateş Altında Gazetecilik' olarak belirledik. Özellikle, çatışma bölgelerinde ve baskı altındaki ortamlarda gazeteciliğin nasıl sürdürülebileceği ve medyanın barış süreçlerindeki rolü gibi başlıklar, bugün gündemimizde önemli bir yer tutacak" ifadelerini kullandı.