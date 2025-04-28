Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen var"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve olmamıştır. Ülkemizde toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiştir"

"Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük yaşadık. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alıyor yardım elimi uzatıyor"

-"Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yollarında hayatlarını kaybetti. Nice insanın hayatı insan tacirlerinin kanlı ellerinde solup gitti"

-"Yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz."

-"Suriye'de istikrar sağlandıkça geri dönenlerin sayısı artıyor. Esad rejiminden sonra geri dönüşler 200 bini buldu. Suriye'ye dönen sayısı toplam 931 bin 450 kişi."

-"Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır."

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda açıklamalarda bulundu.