Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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