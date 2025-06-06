Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye vekalet verdiği kurban Konya'da kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye vekalet verdiği kurban Konya'da kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye vekalet verdiği kurban Konya'da kesildi KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği 2 küçükbaş kurban, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye vekalet verdiği kurban Konya'da kesildi

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği 2 küçükbaş kurban, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV aracılığıyla vekaleti alınan kurbanlar, vakfın il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekiler tarafından tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi. TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, yurt içi kurban kesim faaliyeti için Konya'daki entegre tesiste vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade etti. Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Genel
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.