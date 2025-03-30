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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital ekranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital ekranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital ekranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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