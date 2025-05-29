Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.

Futbolculardan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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