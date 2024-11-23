Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız" "Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak" "Eğitim sistemimiz hem bilimsel değerlere oturttuk hem de toplumumuzun değerleri ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız"

"Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak"

"Eğitim sistemimiz hem bilimsel değerlere oturttuk hem de toplumumuzun değerleri ile harmanlandık"

"367 bin derslik sayısı toplam 735 bine çıktı"

"Eğitime ayrılan bütçe yüksek öğretim de dahil 1 trilyon 60 milyar liraya ulaştı"

"Hükumetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız. Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak. Kura ile mesleğe başlayacak öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim sistemimiz hem bilimsel değerlere oturttuk hem de toplumumuzun değerleri ile harmanlandık. 367 bin derslik sayısı toplam 735 bine çıktı. Eğitime ayrılan bütçe yüksek öğretim de dahil 1 trilyon 60 milyar liraya ulaştı. Hükumetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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