Çorum'da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu

Çorum'da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu
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Çorum'da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.

Çorum'da sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastanelik oldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.

2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi. Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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