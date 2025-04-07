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Çanakkale-İstanbul Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Çanakkale-İstanbul yolunda Korudağ beyaza büründü. Nisan ayında gerçekleşen sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkiinde etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Çanakkale- İstanbul yolunda kar yağışı etkili oluyor

Korudağ beyaza büründü

ÇANAKKALE - Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Çanakkale'de soğuk hava etkili oluyor. Çanakkale-İstanbul yolu üzerinde bulunan Korudağ beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Çanakkale'de etkisini göstermeye başladı. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkii beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı, Çanakkale-İstanbul karayolu üzerinde yer alan Korudağ'da kış manzaraları oluşturdu. Beyaza bürünen dağlık alan, kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri sahada

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun trafiğe açık tutulması sağlandı. Ekipler, sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - Genel
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