Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi
Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.
Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel