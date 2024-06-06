Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi

Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi
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Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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