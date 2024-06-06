Çanakkale'de yılanların dansı görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında yılanlar birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel