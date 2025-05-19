Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Anne ve Oğlu Yaralandı

Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Anne ve Oğlu Yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'de otomobil devrildi: Anne ve oğlu yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu araç sürücüsü anne ve oğlu yaralandı.

Çanakkale istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan Ayşegül C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ayşegül C. ve oğlu Yasin C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - Genel
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