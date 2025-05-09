Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Çamyayla Köyü'nde Yerli ve Milli Arazi Aracı Yapıldı

Çamyayla Köyü'nde Yerli ve Milli Arazi Aracı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal tarafından yapılan yerli ve milli arazi aracı, saatte 30 km hız yapabiliyor ve 200 kilo yük taşıyabiliyor. Araç, köy arazilerinde kullanılmak üzere hobi olarak inşa edildi.

Çamyayla Köyü'nün ilk yerli ve milli arazi aracı

Çapa motoru kullanılan araç yaklaşık 22 bin liraya mal oldu ve saatte 30 kilometre yol alarak ortalama 200 kilo yük taşıyabiliyor

Muhtar Engin Gülnihal;

"Bu aracı boş zamanlarımı değerlendirerek köy arazilerinde kullanmak için yaptım"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal'ın römorkuyla birlikte yaptığı

ve 'Köyün ilk yerli ve milli arazi aracı' olarak isimlendirdiği arazi aracı, görenlerden olumlu tepkiler alıyor.

Muhtar Engin Gülnihal, köy arazisine giderken bir şeyler taşımak adına bu aracı yaptığını, faydalı olacağını ifade etti. Gülnihal, "Boş zamanlarımı değerlendirme adına arazi aracını hobi olarak yapmaya başladım. Malzemelerinin kimisini dışarıdan temin ettik, kimisini de elimizde olan çıkma malzemeleri kullanarak bu şekilde bir arazi aracı yaptım. Bu araç Çamyayla Köyü'nün ilk yerli ve milli arazi aracı. Aracı yaptıktan sonrada römork yapma ihtiyacı duyduk. Kafamızda tasarlayıp, gerekli malzemeleri temin ederek arazi aracımızı hazır hale getirdik. Muhtar olduğum için köy işlerinden artı kalan zamanlarında yaptım. Köyümüz soğuk olduğu için kapalı alanda yaptım. Köy yerinde araziye giderken herhangi bir şeyler taşımak adına faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu aracı görenlerin çok hoşuna gitti. 'Bize de yap' diyenlerde oluyor. " dedi.

Çapa motoru kullanarak yapılan aracı aracının yaklaşık 22 bin liraya mal olduğunu anlatan Muhtar Gülnihal, "Aracımız saatte 30 kilometre yol alabiliyor ve ortalama 200 kilo yük taşıyor" diye anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Fenerbahçe'ye neler dedi neler
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.