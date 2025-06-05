Büyükçekmece AK Parti, 1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıttı

Büyükçekmece AK Parti, 1500 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Dağıttı
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Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 1500 adet bayramlık kıyafet dağıtarak dayanışma örneği sergiledi. Etkinliğe ilginin yoğun olduğu belirtildi.

Ak Parti Büyükçekmece Teşkilatı bayram öncesinde çocukları unutmadı

İSTANBUL - Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde çocukları unutmadı. İş adamlarının destekleriyle bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetler dağıtılırken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramına saatler kala AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı çocukları unutmadı. Bin 500 çocuğun Kurban Bayramını yeni kıyafetlerle karşılaması için kolları sıvayan ilçe teşkilatı, hayırsever iş adamlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıttı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin ise gelecek yıllarda da devam etmesinin planlandığı belirtildi.

Programa katılan ve bayramlık dağıtımının önemine vurgu yapan AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, "Burada bayramın ruhuna da uygun şekilde dayanışmanın, yardımlaşmanın sevincine ortak oluyoruz. AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatımız bin 500 çocuğumuza bayramlıklarını dağıtarak güzel bir program gerçekleştirdi. Çocukların yüzündeki gülümseme biliyoruz ki bir ülkenin geleceğini aydınlatır. Bizde bu sevinci onlarla paylaşıyor, şahitlik ediyoruz. Bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - Genel
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