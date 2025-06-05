Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki bayram yoğunluğu böyle görüntülendi

Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek için Büyük İstanbul Otogarı'ndan yola çıkan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbullular, Kurban Bayramı'na bir gün kala sevdiklerinin yanlarına gitmek için yollara düştü. Kimi havayolunu, kimi ise kendi araçlarını tercih ederken, bazıları da otobüsleri seçti. Büyük İstanbul Otogarı'na gelen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. Otogarın giriş ve çıkışında yaşanan araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.