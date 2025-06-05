Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı geçirecekleri yerler için yola çıkan vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluğa sebep oldu. Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki bayram yoğunluğu böyle görüntülendi

Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek için Büyük İstanbul Otogarı'ndan yola çıkan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Otogara giriş ve çıkışlarda yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbullular, Kurban Bayramı'na bir gün kala sevdiklerinin yanlarına gitmek için yollara düştü. Kimi havayolunu, kimi ise kendi araçlarını tercih ederken, bazıları da otobüsleri seçti. Büyük İstanbul Otogarı'na gelen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. Otogarın giriş ve çıkışında yaşanan araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.