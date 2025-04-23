Bursa ve Yalova'da Deprem Paniği
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Bursa'nın 17 ilçesi ve Yalova'da yoğun bir şekilde hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, her iki şehirde de herhangi bir yıkım veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Deprem Bursa ve Yalova'da da yoğun hissedildi
BURSA - Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerden hissedilen deprem Bursa ve Yalova'da da paniğe sebep oldu.
İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'nın 17 ilçesinin yanısıra Yalova'da da hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, Bursa ve Yalova'da herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
AFAD ve 112 ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.
Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili gelişmeler Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından takip ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel