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Bursa'da Sürücüler Fermuar Sistemini Başarıyla Uyguladı

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Bursa'da ambulansın sirenini duyan sürücüler, yoğun trafiğe rağmen fermuar sistemini başarılı bir şekilde uygulayarak acil sağlık ekiplerine geçiş imkanı sağladı.

Sürücülerin fermuar sistemi büyük alkış aldı

BURSA - Bursa'da ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personelinin kameralarına yansıdı.

Bursa'da aldığı vakayı hastaneye yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı. Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Genel
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