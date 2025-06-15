Bursa'da LGS Heyecanı: Aileler Dışarıda, Öğrenciler İçeride

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Bursa'da Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerle birlikte aileleri de büyük bir heyecan yaşadı. Sınav stresini yenmek için el örgüsüyle torununa destek olan bir büyükanne, ilginç görüntüler oluşturdu.

Onlar içeride, aileleri dışarıda ter döktü

Bursa'da LGS heyecanı

Torununun sınav stresini, el örgüsüyle yenmeye çalıştı

BURSA - Bursa'da Liselere Geçiş Sınavı girecek olan öğrenciler ile birlikte aileler de büyük heyecan yaşadı. Torununu içeride başarı için ter döken büyükanne, sınav stresini yenmek için hem ördü hem okudu.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30'da başladı. Bursa'da da binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı. Dualarla çocuğunun başarılı olmasını dileyen ailelerin okul önünde beklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi ise torunuyla aynı heyecanı yaşarken, sınav stresini eline aldığı örgüyle atmaya çalıştı.

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri ise, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Genel
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