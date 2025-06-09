Bolu Geçişinde Yoğun Trafik

Bolu Geçişinde Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuğunda tatilciler, Bolu geçişinde yoğun trafik oluşturdu. TEM Otoyolu ve D-100'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi, maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları etkili oldu.

Bolu geçişinde yoğun trafik

Tatilcilerin dönüş yolculuğunda Bolu geçişi zaman zaman durma noktasına geliyor

BOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

4 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, özellikle TEM Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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