Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü
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Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü
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Bolu Dağı'nda 2 gündür devam eden kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

BOLU - 2 gündür kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Bolu'da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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