Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

BOLU - 2 gündür kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Bolu'da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor.