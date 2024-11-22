Bolu'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor, Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor

Bolu'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor, Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor
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Bolu'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor, Lastikçilerde Yoğunluk Yaşanıyor
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Bolu'da hafta sonu beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar, 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek kış lastiklerini 800 lira karşılığında değiştiriyor. Lastikçilerde yoğunluk artarken, kalitesiz lastiklerin kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Lastikçilerde değişim mesaisi: Fiyatı 800 lira

"Kalitesiz lastik kazaya sebebiyet verebilir"

BOLU - Bolu'da hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, vatandaşlar 800 liradan kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

Yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Bolu'da hafta sonu kar yağışı etkili olması bekleniyor. Uyarılar doğrultusunda ve 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle vatandaşlar lastikçilere akın etti. Lastikçi dükkanları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar 800 lira maliyetle kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

"Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık"

30 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ifade eden lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, "30 yıldır mesleğin içindeyim. Güvenirlilik açısından lastiklerin yeni tarihli olması lazım. Yumuşak kauçuk olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta sonu yağacak olan karla beraber bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık. Cumartesi günü de olur büyük bir ihtimalle" diye konuştu.

"Kalitesiz lastik kazaya sebebiyet verebilir"

Kalitesiz lastiğin kazaya sebebiyet verebileceğini dile getiren Bayrak, "Yerde tutunmayacağı için illaki kazaya sebebiyet verir. Emniyetsiz, tarihi geçmiş, kauçuğu sertleşmiş lastikler kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden kazalar çoğalıyor. Lastiğin uzun ömürlü olması için kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanılması daha iyi olur. Vaktinde araca takılan lastik, daha uzun ömürlü kullanılabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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