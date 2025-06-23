Boğazına Şeker Kaçan Vatandaşa Motosiklet Sürücüsü Yardım Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boğazına Şeker Kaçan Vatandaşa Motosiklet Sürücüsü Yardım Etti
Haber Videosu

Mersin'de boğazına şeker kaçan bir vatandaş, yoldan geçen motosiklet sürücüsü tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Boğazına şeker kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla hayata tutundu... O anlar kamerada

Mersin'de bir vatandaşın boğazına şeker kaçtı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsa yapılan müdahale kameraya yansıdı

MERSİN - Mersin'de boğazına şeker kaçan bir vatandaş, yoldan geçen motosiklet sürücüsünün yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüdüğü sırada bir anda boğazına şeker kaçan vatandaş nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada yoldan geçen ve durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü hemen motosikletini durdurarak müdahalede bulundu. Sürücü, Heimlich manevrasını uygulayarak vatandaşın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

Boğazına şeker kaçan vatandaşa yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz olayı anlatarak, "Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Genel
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.