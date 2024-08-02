Bodrum tatilcilerin akınına uğradı: Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaptı

Bodrum tatilcilerin akınına uğradı: Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaptı
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Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum, hafta sonu tatilcilerinin akınına uğradı. Son 24 saatte ilçeye giriş yapan araç sayısı 20 bini aşarak trafik yoğunluğuna neden oldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Bodrum'da yaşanan bu durum, tatilcileri ve sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, ilçeye giriş noktalarında durma noktasına geldi ve kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi ve çileli anlar kaydedildi.

Bodrum tatilcilerin akınına uğradı: Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaptı

MUĞLA - Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum, hafta sonu tatilcilerinin akınına uğradı. Son 24 saatte ilçeye giriş yapan araç sayısı 20 bini aşarak trafik yoğunluğuna neden oldu.Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Bodrum'da yaşanan bu durum, tatilcileri ve sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, ilçeye giriş noktalarında durma noktasına geldi ve kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi ve çileli anlar kaydedildi.

Cuma akşamı itibarıyla Bodrum'a giriş yapan araçların sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum, ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Yoğunluk nedeniyle araçlar neredeyse ilerleyemez hale geldi ve sürücüler saatlerce trafikte mahsur kaldı. Trafikte bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle çileden çıktı.

Trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları net bir şekilde görüldü. Özellikle Bodrum'un giriş noktalarında yaşanan yoğunluk, havadan bakıldığında daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Drone görüntüleri, trafik sıkışıklığının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Oteller doldu taştı

Yoğun trafik ve araç kuyruğu, Bodrum'daki otellerin doluluk oranını da etkiledi. İlçedeki otellerin yüzde 70'inin dolduğu öğrenildi. Bu da, Bodrum'un yaz sezonunda popüler bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Bodrum'da, otel rezervasyonlarının büyük ölçüde dolduğu belirtildi.

Tatilciler, yaşanan trafik sıkışıklığına tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Uzun süre trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Bazı tatilciler ise yaşanan durumu doğal karşılayarak, Bodrum'un güzelliklerine erişmek için bu tür zorlukların göze alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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