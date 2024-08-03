Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü

Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü
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Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü
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Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda binlerce Kayserili Filistin'in özgürlüğü için yürüdü.

Binlerce Kayserili Filistin için yürüdü

KAYSERİ - 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda binlerce Kayserili Filistin'in özgürlüğü için yürüdü.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından İran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenlendi. Kartal Şehitliği'nde toplanan binlerce Kayserili; ellerinde taşıdıkları pankartlar, İsrail'i protesto eden sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Bürüngüz Cami önünde vatandaşlara seslenen Mehmet Emin Arslantürk; İsrail'in Filistin'e saldırılarını lanetledi.

Tekbirler getiren ve İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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