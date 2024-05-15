Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan pankart merak konusu oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü.

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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