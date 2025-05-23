Bilecik'te Sıra Dışı Görüntü: Vatandaşlar Ayıyı Çağırdı

Bilecik'te Sıra Dışı Görüntü: Vatandaşlar Ayıyı Çağırdı
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Bilecik'te bir karayolu üzerinde görülen ayı, sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çekti. Sürücüler ayıyı 'Gel' diyerek çağırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Bilecik'te vatandaşlar gördükleri ayıyı 'Gel' diye çağırdı

BİLECİK - Bilecik'te bir karayolu üzerinde görülen ayı karşısında hayrete düşen sürücüler o anları kayıt altına aldı. Vatandaşlar ayıyı 'Gel' diye çağırdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Belenalan köy yolu üzerinde aracıyla seyir halindeki İbrahim Biçer yolun sağ tarafındaki yamaçta bir ayı gördü. Biçer hemen cep telefonu eline alarak ayının videosunu çekmeye başladı. Ayı o anda rahat hareketleri gözlerden kaçmazken, ayakları ile kafasını da kaşıması görüldü. Sürücü İbrahim Biçer bir müddet ayıyı video çekerken, o anlarda diğer sürücülerin sesleri videoya yansıdı. Seslerde ayıya yiyecek atmak isterlerken, 'Gel' diye çağırdıkları duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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