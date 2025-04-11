Bıçaklı Kavga İhbarı Yerine Pasta Sürprizi

Bıçaklı kavga ihbarı diye geldiler, hiç beklemedikleri sürprizle karşılaştılar

Polis merkezine telsizden bu kez acı anons gitmedi: "Olay yerinde pasta kesiyoruz, bu şekilde takip edelim"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı kavga ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşarak kalabalığı ayırmaya çalışan polis ekipleri, esnafın sürpriz kutlaması ile karşılaştı. Kavga yerine pasta ve çiçeklerle karşılanan polis ekipleri yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler. Olay yerinden polis merkezine, "Bıçaklı kavga yerine burada polislere sürpriz hazırlamışlar, pasta kesiyoruz. Bu şekilde takip edelim" anonsu ise tebessüm oluşturdu.

Akyazı'da esnaflar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ekiplere unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Kutlama için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız Ada Caddesi üzerinde taksi durağında asılsız bıçaklı kavga ihbarı yapıldı. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan polis ekipleri, kavgaya tutuşan kalabalığı ayırmak istediği esnada hiç beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaştı. Esnaflar, polis ekiplerini çiçekler ve pasta ile karşıladı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan polisler, esnaflara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür iletti. Kutlamayı hazırlayan esnaflar ise, "Polislerimize küçük bir mola ve tebessüm hediye etmek istedik. Onların güler yüzü, bizim de motivasyon kaynağımız" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan, olay yerine ulaşan polis ekiplerince telsizden merkeze yapılan, "Bıçaklı kavga yerine burada polislere sürpriz hazırlamışlar, pasta kesiyoruz. Bu şekilde takip edelim" anonsu ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.