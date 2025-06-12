Beypazarı'nda Yaya Geçidinden Geçen Kazlar Kamerada
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kazlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kazlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaya geçinden yolun karşısına geçen kazlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 2 kaz yolun karşısına geçmek için araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidini kullandı. Kazların yaya geçidi kullanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Genel