Beypazarı'nda Yaya Geçidinden Geçen Kazlar Kamerada

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Beypazarı'nda Yaya Geçidinden Geçen Kazlar Kamerada
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kazlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kazlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaya geçinden yolun karşısına geçen kazlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 2 kaz yolun karşısına geçmek için araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidini kullandı. Kazların yaya geçidi kullanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Genel
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