Beylikdüzü'nde 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi

Beylikdüzü'nde 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi
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Beylikdüzü'nde 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi
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Beylikdüzü Komşu Derneği tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan engelli çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Beylikdüzü'nde 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi

İSTANBUL - Beylikdüzü Komşu Derneği tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan engelli çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Beylikdüzü Komşu Derneği ve Beylikdüzü Rota Özel Eğitim, Müge Toker Anaokulu, American Life Dil Okulu katkılarıyla, 'Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi. 12-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirildi. Engelli birey ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Engelli çocuklar sahneye çıkarak şarkılar söyledikten sonra yapılan sihirbazlık gösterisini izledi. Engelli çocukların ve ailelerinin sosyalleştiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Bir engelli çocuk annesi olarak çok teşekkür ediyorum"

Programa katılan velilerden iletişim danışmanı, yazar Bilgen Öniz, " Bugün 12 - 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya geldik. Rota Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, American Life Dil Okulu, Müge Toker Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de katkılarıyla çocuklarımız, engelli bireyler ve aileleri bugün burada keyifli bir gün geçiriyorlar. Birbirimizi anlayabilmemiz için birlikte vakit geçirmemiz gerekiyor. Bu etkinliklerin bunun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir arada daha çok zaman geçirmeliyiz, birbirimize sormaktan dertlerimizi tasalarımızı da öğrenmekten çekinmemeliyiz. Bu etkinliği düzenleyen herkese bende bir engelli çocuk annesi olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok eğlendim"

Etkinliğe katılan engelli çocuklardan Fatma Nur Şahin, "Çok eğlendim. Halay çektik, şarkı söyledik çok eğlenceli" diye konuştu.

"Etkinliği çok beğendim, mutluyum"

Engelli bireylerden Berat Deniz ise, " Burayı çok beğendim, mutluyum, eğlenceliydi. Sandviç yedim, halay çektim, oynadım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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