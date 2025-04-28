Beylikdüzü'nde Bakırcılar Sanayi Camii'nin Minaresi Kontrollü Olarak Yıkıldı

Beylikdüzü'nde Bakırcılar Sanayi Camii'nin eskiyen minaresi kontrollü olarak yıkıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Bakırcılar Sanayi Cami'nin eskiyen minaresi için aylar önce yıkım kararı alınmıştı. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluşan minarenin yıkımı erkene alındı. Yıkım işleminin ardından camiye yeni minare yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Bakırcılar ve Pirinççiler Sanayi Sitesinde bulunan Bakırcılar Sanayi Cami'sinin eskiyen minaresi hakkında geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınmıştı. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım tarihinin öne çekildiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde yıkıma başlayan ekipler minareyi kontrollü olarak yıktı. Yıkım esnasında ibadete kapatılan caminin minare yıkımının ardından ibadete açıldığı öğrenildi.

Yıkım çalışmalarını yapan firma yetkilisi Hüseyin Kılıç, yıkım süreci ile ilgili olarak, "Depremden önce yıkım kararı vardı ancak depremde de hasar aldığından dolayı çatlaklar oluştuğundan dolayı artçı bir depremde hasar oluşmasın diye minareyi aşağıya indirme kararı aldık. Sıvalarda çatlaması ve alt kısımlarda çatlaklar vardı. O yüzden vinçle keserek aldık. Pazartesi'den sonra ibadete açılacak cami" dedi.