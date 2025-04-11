Başkent Güne Karla Uyandı
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehirde beyaz bir örtü oluşturdu. Vali Vasip Şahin, yoğun kar sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar yağışının 15 cm'ye kadar ulaşması ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Başkent güne karla uyandı
ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Başkentte beklenen kar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması beklenmekte.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Genel