Başkent güne karla uyandı

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Başkentte beklenen kar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması beklenmekte.