Başkan Erbaş: "Roma ve Haçlıların torunları katliam yapıyor"

TEKİRDAĞ - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ'da katıldığı konferansta, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, Romalıların 2 bin yıl önce, Haçlıların ise bin yıl önce yaptığı katliamların bugün onların torunları tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Programı kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Erbaş, burada yetkililerle bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Namık Kemal Üniversitesi'ne geçen Erbaş, konferans salonunda düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde, Bilgiden Bilince" konulu konferansta konuştu.

Türkiye'nin her bir ilini ziyaret ettiklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; "İyilik ayı Ramazan diye belirledik. Ülkemizin her yerinde 90 bin camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, cami dışı etkinliklerimizde yer yüzünde iyilik egemen oluncaya kadar, diyoruz ya Türkiye Diyanet Vakfının logosunda. İşte onu gerçekleştirmeye, onunla ilgili daha büyük bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu iyilik yolculuklarından birisinde de yolumuz Tekirdağ'da bugün. Tekirdağ'da çeşitli programlar yapacağız, bir il buluşmasına dönüştürdük şu ana kadar 65 ilimizde bu tür programlar yaptık. 66. Programımızı Tekirdağ'da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda, il buluşmalarımızda bizim en çok önemsediğimiz bizim olmazsa olmazımız o ilimizin üniversitesinden öğrencilerimizle ve hocalarımızla buluşmak, hasbihal etmek" şeklinde konuştu.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliama değinen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; "7 Ekim'den bu yana hatta şu Ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden. Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer onların torunları yapıyorlar. İşte biz diyoruz ki İslam, yer yüzüne iyiliği hakim kılmak için gönderilen bir sistemdir, bir dindir. Yegane dindir. Allah indinde din İslam'dır ve bütün peygamberler yer yüzüne barışı getirmek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlar, insanlara iyilik yapmak, insanların yaratıcının Allah'ın nizamı doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek için görevlendirilmiştir bütün peygamberler ve o peygamberlerin getirdiği, hepsinin getirdiği dinin adıdır İslam. İşte İslam'ın özünde de yer yüzünde iyiliği yaymak vardır" dedi.

Konferansa, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Erbaş, programın ardından kara yolu ile Çerkezköy ilçesine hareket etti.