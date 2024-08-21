Balkon boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Balkon boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Balkon boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir site dairesinin balkon boşluğuna sıkışan güvercin, Ankara itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Mamak'ta Ege Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin balkonunun boşluğuna güvercin sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni sayesinde güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Güvercini kurtaran itfaiye personeli, sitedeki çocuklar tarafından alkışlandı.

Balkon boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir site dairesinin balkon boşluğuna sıkışan güvercin, Ankara itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Mamak'ta Ege Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin balkonunun boşluğuna güvercin sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni sayesinde güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Güvercini kurtaran itfaiye personeli, sitedeki çocuklar tarafından alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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