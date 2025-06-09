Bakırköy Sahili Kurban Bayramı'nın Son Gününde Doldu Taştı

Bakırköy Sahili Kurban Bayramı'nın Son Gününde Doldu Taştı
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İstanbul'un Bakırköy sahili, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ailelerin ve gençlerin akınına uğradı. Piknik yapan aileler ve gitar çalıp şarkı söyleyen gençler, sahilde keyifli anlar geçirdi.

Bakırköy Sahili bayram tatilinin son gününde doldu taştı

Bayramın son günü sahile gelen gençler gitar çalıp şarkılar söyledi

İSTANBUL - Bakırköy sahili Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu. Kimi vatandaşlar tatilin son gününde ailece piknik yapıp oyunlar oynarken kimileri de arkadaşlarıyla bir araya gelerek gitar eşliğinde şarkılar söyledi.

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da özellikle sahil şeritlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ailece vakit geçirmek için son tatil günün de değerlendiren vatandaşların büyük bir bölümü sahillere akın etti. Yoğunluk yaşanan bölgelerden biri olan Bakırköy Sahili de vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu taştı. Tatilin son gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek hem piknik yaptı hem de oyunlar oynadı. Kurban bayramı nedeniyle gençler de sahilde arkadaşlarıyla bir araya gelerek gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek Bakırköy Sahilinde vakit geçirdi.

"Hava mükemmel. Deniz masmavi iki gündür buradayız zaman çok güzel geçiyor"

Bayram dolayısıyla Kırklareli'nden İstanbul'a gelerek tatilini değerlendiren Koray Alperen Ay, "Kırklareli'nden geliyorum. İstanbul'da kuzenim var. Eğlenceli vakit geçirmek istedik Bakırköy sahilinde. Aynı zamanda gitar çalıyorum. Sahilde hava mükemmel. Deniz masmavi başka ne diyelim. İki gündür buradayız güzel geçiyor zamanımız" dedi.

" Gitar çalıp şarkı söyleyerek zaman geçiriyoruz"

Bayram tatilinde arkadaşıyla beraber piknik için geldiği Bakırköy Sahili'nde gitar çalıp şarkı söyleyen Aziz Altuğ Alaca ise, "Bizim 2 3 gün tatilimiz vardı. Bakırköy sahiline gelerek biraz güneşlenelim biraz da piknik yapalım dedik. Aynı zamanda da gitar çalarak zaman geçiriyoruz. İnsanların da canı sıkılıyor artık. Birazcık eğlence oluyor herkes için. Tepkiler de olumlu yönde" diye konuştu.

" Bayram çok güzel bugün maalesef son günü"

Ailesi ve çocuklarıyla beraber tatilin son gününü sahilde oyunlar oynayarak değerlendiren Emre Şahin, "Bayram güzel geçiyor bugün maalesef son günü eğleniyoruz çocuklarımızla beraber. Ailelerimizle geldik. Hava güze tadını çıkarıyoruz. Eğlenceli vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel
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