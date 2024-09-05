Bakan Işıkhan, işçilerle birlikte fındık topladı

Bakan Işıkhan, işçilerle birlikte fındık topladıBakan Vedat Işıkhan : "Temel amacımız çocuk işçiliğini sona erdirmek"

DÜZCE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarla "rehber ülke" olarak seçildiğini belirten Bakan Işıkhan, "Temel amacımız çocuk işçiliğini sona erdirmek" dedi. Düzce'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı Cumayeri Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaretinin ardından Taşlık köyünde temaslarda bulundu. Bakan Işıkhan, Taşlık köyünde bir bahçeye girerek, mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı."Burası üretimin, alın terinin somutlaştığı bir yer"Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, Düzce'nin üretimin bol olduğu kentlerden birisi olduğunu ifade ederek, "Şuanda da fındık bahçelerinden birindeyiz. Burası üretimin, alın terinin somutlaştığı bir yer. Mevsimlik tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Kardeşlerimizin yaşam şartlarını yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiren çalışma alanlarından bir tanesi. Yaşadıkları sorunlar hakkında da bilgi sahibi olduk" dedi."Aileler tarlada çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması için çalışmalar yapıldı"Bakanlık olarak hayata geçirdikleri projeyle, çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin yanlarında olduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle ilgili de karar çıkmıştı. Bu doğrultuda, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil, birçok bakanlığın uhdesine giren topyekun çalışma yapıldı. Sadece istihdam değil, milli eğitim boyutu da var. Aileler tarlada, bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmalar yapıldı" diye konuştu."Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi"Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarla "rehber ülke" olarak seçildiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için yaptığı çalışmalar diğer ülkelere rehber nitelikte. Bu çerçevede, temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi üzerine. Bunun yanı sıra da belli bir yaş aralığında olan gençlerimiz için de mesleğe yönlendirme, boş zamanlarını değerlendirme gibi çalışmaları da Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir arada yürütüyoruz" şeklinde konuştu."Çocuklar bizim için çok önemli"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Düzce'de çalışan mevsimlik tarım işçilerine de destek olduklarını kaydederek, "Temel hedef, Düzce'de misafir olan kardeşlerimizi daha iyi ağırlamak, alın terini kazanırken onlara destek vermek. Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuklarımıza da gerekli desteği vermek zorundayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu süreci sürekli destekliyoruz. Çalışmalarımız oluyor, eylem planlarımız oluyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmelerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.