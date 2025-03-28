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Bakan Göktaş, Bakanlık Personeliyle Ramazan Bayramı'nda Bayramlaştı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle bakanlık personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayramda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Göktaş, herkesin huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlık personeli ile bayramlaştı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle bakanlık personeli ve birim amirleriyle bayramlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törende Bakan Göktaş, bakanlık merkez teşkilatı personeliyle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Göktaş, personeline aileleriyle birlikte sağlıklı, huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan'ın da katıldığı bayramlaşma programında tüm bakanlık birimlerinin genel müdürleri de hazır bulundu.

Bakan Göktaş, Bakanlık Personeliyle Ramazan Bayramı'nda Bayramlaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Genel
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