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Bahçelievler'de Yoğun Sis Etkili Oldu

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İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikteki araçların görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Bahçelievler'de sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis, bazı ilçelerde yoğun şekilde görülürken bazı ilçelerde ise hafif şekilde etkili oldu. Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan araçlarda sis altında görüntülendi.

Bahçelievler'de Yoğun Sis Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Genel
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