Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, AFAD Personeline Rozet Takdim Etti

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mamadov, AFAD personeline işbirliği rozeti takdim etti

ANKARA - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Birleşmiş Milletler INSARAG standartlarının sağlanması çerçevesinde Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerine verdikleri desteklerden dolayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personellerine işbirliği rozeti takdim etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN), arama kurtarma ekiplerinin, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu kapsamında "orta sınıf" ekip olarak sınıflandırılabilmesi için destek veren AFAD personellerine işbirliği rozeti takdim etti. Törende, Büyükelçi Mammadov'un yanı sıra AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yer aldı. Törende konuşan AFAD Başkanı Pehlivan şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tek millet, iki devlet anlayışı çerçevesinde her alanda artarak devam ediyor. Aramızdaki kardeşlik ve dostluk bağları yapılan çalışmalarla her geçen gün daha da pekişiyor. Bugün afet yönetimi alanında müştereken yapılan bir çalışmanın neticesini hep birlikte görüyoruz. 2015 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı, INSARAG akreditasyonu çerçevesinde AFAD Başkanlığımız, ilgili uzman arkadaşlar marifetiyle, Azerbaycan'da arama kurtarma ekiplerine akreditasyon eğitimi başlattı. Geçen süre içerisinde eğitimler başarı ile tamamlanmıştır. Azerbaycan'da artık uluslararası akreditasyonu olan ve orta seviye arama kurtarma kademesinde olan ekipler vardır. Bu konuda Azerbaycan, AFAD Başkanlığı bünyesinde çalışan ve burada olan personellerimize iş birliği nişanı takarak arkadaşlarımızı onurlandırmıştır. AFAD Başkanlığımız her geçen gün mesafe katetmektedir. Bugün itibarıyla kendi arama kurtarma personeli haricinde kamu kurumları ve sivil toplum teşkilatları ile birlikte sayımız 130 bini bulmuştur. 70 binin üzerinde de akredite olmuş AFAD destek gönüllümüz bulunmaktadır.

"Azerbaycan AFAD'ı uluslararası sertifika elde etmiş"

Törende konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, "AFAD personellerin uzun yıllar süren tecrübelerini, Azerbaycanlı kardeşlerine aktarmaları nedeniyle Azerbaycan AFAD'ı uluslararası sertifika elde etmiş ve Birlemiş Milletler'in istediği bir kategoriye erişmiştir. Bununla ilgili de bu rozetleri hak etmiş kardeşlerime takdim ettim. Hepsine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.