Aynı mahallede yaşayan 42 çocuğa sünnet şöleni: Doyasıya eğlendiler

Aynı mahallede yaşayan 42 çocuğa sünnet şöleni: Doyasıya eğlendiler
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Aynı mahallede yaşayan 42 çocuğa sünnet şöleni: Doyasıya eğlendiler
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Kastamonu'da mahalle muhtarlığı tarafından toplu sünnet ettirilen çocuklar için düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi. Şölen öncesinde dua edildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aynı mahallede yaşayan 42 çocuğa sünnet şöleni: Doyasıya eğlendiler

KASTAMONU - Kastamonu'da mahalle muhtarlığı tarafından toplu sünnet ettirilen çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Şölende çocuklar doyasıya eğlendi.

Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan çocuklar için mahalle muhtarlığı tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen sünnet şöleni öncesinde, çocuklar ile birlikte Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyaret edilerek dua edildi. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde, sünnet olan çocuklar şölen alanına geldi. Sünnet olan 42 çocuğa, kına yakılarak çeşitli hediyeler verildi. Çocuklara kına yakılmasından sonra Atabeygazi Mehteran Takımı tarafından kahramanlık marşları çalındı. Mehteran gösterisinden sonra Sepetçioğlu Halk Oyunu ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Çeşitli sanatçıların da sahne aldığı sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri, doyasıya eğlendi.

Çocukları mutlu etmek için 5 yıldır şölenler düzenlediklerini belirten Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez, "Bu programın bu kadar güzel olması noktasında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu atmosferi bizlerle buluşturduğunuz için 42 çocuğum adına hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Çölez, organizasyonun düzenlenmesi için destek veren herkese teşekkür ederek, "Yaklaşık 2,5 aylık bir sürenin sonunda bizlere inandınız ve 'ben bu mahallenin bir ferdiyim' diyerek bu programı gerçekleştirmek için çok uğraştınız. Normalde yapılan çalışmayı övmeyi sevmem ama bu akşam siz çok güzelsiniz. Bu akşam doyasıya eğleneceğiz" diye konuştu.

Şenlik dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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