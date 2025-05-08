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Aydın'da Muhtarların Mühür Krizi Mahkemeye Taşındı

Aydın'da Muhtarların Mühür Krizi Mahkemeye Taşındı
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Aydın'da Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi'nde başkanlık seçimini kazanan Muzaffer Ergün, eski başkan Şule Çıvkaroğlu'nun dernek evraklarını ve mühürünü teslim etmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Muhtarlar, mahkeme sürecinin çözüm beklediğini ifade etti.

Aydın'da muhtarların "mühür krizi" mahkemeye taşındı

AYDIN - Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi'nin 9 Nisan'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda başkan seçilen Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün, eski başkan Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu'nun dernek evraklarını ve mührü teslim etmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi'nde seçimi 119 oyla kazanan Muzaffer Ergün, 84 oy alan rakibi Şule Çıvkaroğlu'nun seçimden bir ay geçmesine rağmen dernek karar defteri ve mührünü teslim etmediğini söyledi. Noter kanalıyla ihtarname gönderilmesine rağmen herhangi bir adım atmadığı ileri sürülen Çıvkaroğlu'na, Efeler ilçesindeki bazı mahalle muhtarları da tepki gösterdi.

Muhtarlar adliyeye gitti

Yeni başkan Muzaffer Ergün, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Yıldızer ve beraberindeki muhtarlarla birlikte Aydın Adliyesi'ne giderek Şule Çıvkaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ergün, seçim sürecinin şeffaf ve genel kurul kararlarına uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "9 Nisan'da yapılan seçimli genel kurulda divana önerge sunduk ve oy çokluğu ile kabul edildi. Pasif üyelerimiz aktife çevrildi. Tüm muhtarlar kimliklerini göstererek oy kullandı. 'Oy kullanmaması gerekenler oy kullandı' şeklindeki iddialar tamamen asılsız. Şule Hanım'ın sosyal medya paylaşımlarında yer alan bilgiler doğru değil. Evraklarımızı ve mührümüzü alamadığımız için adliyeye geldik. Ayrıca üyelikler konusunda da usulsüzlükler yapıldı. Seçilmiş muhtarlar derneğe üye yapılmazken, bazı kişilerin azaları üye yapılmış. Bu durum Aydın'daki muhtarları doğrudan etkiliyor. Biz bu yaşananları keyfi olarak anlatmıyoruz, mağduriyetleri kamuoyuna duyurmak zorunda kaldık. Umarım bir daha böyle bir seçim süreci yaşamayız" dedi.

Muhtarlar, dernek evrak ve mühür krizinin çözümü için mahkemeden çıkacak kararı bekleyecek. Aydınlı muhtarlar, sürecin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor.

(AF-OD-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Genel
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