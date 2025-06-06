Avcılar'da Kurban Kesim Alanında Yoğun Trafik

Avcılar'da Kurban Kesim Alanında Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde Avcılar'da kurulan kurban kesim alanında yoğun bir kalabalık oluşurken, E-5 yan yolda park edilen araçlar nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. Vatandaşlar, dini görevlerini yerine getirmek için sıra bekledi.

Avcılar E-5 yan yolda kurban kesim alanı trafiği böyle görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramın ilk saatleri itibariyle kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Avcılar'da kurulan alanda yüzlerce vatandaşlar dini görevlerini yerine getirirken, E-5 yan yolda bırakılan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı'nda dini görevlerini yerine getirmek isteyen yüzlerce vatandaş, Avcılar'da bulunan kurban pazarına akın etti. Bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemlerinde ise uzun kuyruk oluştu. E-5 Saadetdere mevkinde yol kenarında bulunan kurban kesim alanında araç parkı nedeniyle trafik kilitlenirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Ahmet Tarhan, "Kurbanımızı aldık, kurban kesim alanına geldik, sıramızı aldık, şimdi de sıranın bize gelmesi için bekliyoruz. Aşırı yoğunluk var, bugün için sıra gelmeyecek herhalde ama bekliyoruz" dedi.

Adem Aydın, "Sıra bekliyoruz, az kaldı. Çok yoğunluk var. İşten geldim, kurbanımı kesip eve geçeceğim. Birkaç saat sonra da kavurmamızı yeriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - Genel
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