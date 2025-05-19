Askeri Gıda ve İçecekler Laboratuvar Kontrolünden Geçiyor

Mehmetçiğin içtiği sütten, yediği konserveye kadar hepsi bu laboratuvardan geçiyor

BURSA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gıda ve içecek analizlerinin yapıldığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda askerlerin yediği yiyecekten içtiği suya kadar her şey bu laboratuvarda testlerden geçmeden kullanılmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birimlerinde kullanılan gıda ve içeceklerin analizi Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda yapılıyor. Bursa, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli'ndeki birlik ile karargahlardan getirilen maddelerin moleküler biyoloji alanında testleri yapılıyor. Her bir uzman personelin farklı alanda analiz yapılması için kurulan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 1978 yılında araştırma merkezi olarak faaliyete girerken 2004 yılından itibaren başkanlık olarak hizmete devam ediyor.

İnsan sağlığını etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin yürütüldüğü başkanlıkta, askerlerin yediği yiyecek ve içtiği su laboratuvarda testlerden geçmeden kullanılmıyor. Yapılan bütün analizler, titizlikle damla damla kontrol ediliyor. Onaylanan yemek, konserve, su, veya benzeri ürünler askerin önüne geliyor.