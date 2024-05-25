Ardahan'da Filistin'e destek için çadır kuruldu

Ardahan'da Filistin'e destek için çadır kuruldu
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Ardahan Özgür Filistin Platformu tarafından, Filistinlilere destek amacıyla üniversite kampüsünde çadır kuruldu. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın sona ermesini talep etti.

Ardahan Özgür Filistin Platformunu tarafından, Filistinlilere destek amacıyla üniversite kampüsünde çadır kuruldu. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın sona ermesini talep etti.

Filistin'de soykırımın sona ermesi, Siyonist İsrail'in yapmış olduğu zulmü kınamak ve Müslüman kardeşlerin yanında olduklarını göstermek için kurulan çadırda farklı etkinlikler devam ediyor.

Öğrenciler, çocukların katledildiği hiç bir savaşın haklı olmadığını belirterek, "Bu bir savaştan ziyade bir soykırımdır. Yaklaşık 8 aydır devam eden bu soykırım bir an önce sona ermesi gerekiyor. İsrail her geçen gün katliamlarını arttırarak devam etmekte. Bizlerde bugün burada onlar için bir farkındalık oluşturmak için bira araya geldik. Müslümanca şuurun gerektirmiş olduğu bu topluluğa destek verilmesini ümit ediyoruz"

dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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