Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 35 milyon yolcudan 82 milyona çıkıyor

Yeni dış hatlar terminal binalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Nisan Cumartesi günü açıyor

ANTALYA - Muratpaşa'da, yıllık 35 yolcu kapasitesili Antalya Uluslararası Havalimanı yeni revizyon ile 82 milyon yolcu kapasitesine çıkıyor. Antalya Havalimanı yeni terminal binaları 12 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınıyor.

Antalya Havalimanı'nın 35 milyon olan yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona çıkartan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını 12 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece, havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 katından fazla olarak 82 milyona çıkarıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca Antalya Havalimanı'nda yapılan genişleme çalışmaları hakkında bilgi vererek, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176'ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Ayrıca yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanları hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.

Yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona çıkıyor

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu yapılan çalışma ile Antalya Havalimanı'nın yıllık 35 milyon olan yolcu kapasitesinin 82 milyona çıkacağının altını çizerek, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz. Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen tüm inşai tedbirler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya; dış hatlarda ise 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık" şeklinde konuştu.

Bu arada iki terminal arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik mesafe içinde havalimanı işletmecisinin sürekli servis koyması bekleniyor. Bakanlığın talimatı ile yolcuların yaşadıkları iki terminal arasındaki ulaşım sıkıntısının, 10 dakikada bir hareket edecek özel servis ile çözülmesi hedefleniyor. Son 2 yılda terminal binaları arasındaki ulaşım meselesi yüzünden Ulaştırma Bakanlığı'na bin üzerinde işletmeci Fıraport TAV hakkında şikayet geldiği kaydedildi.