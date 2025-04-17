Anne Kedi Yavrularını Dükkanına Getirdi

Annelerinin ağzında geldikleri dükkan yuvaları oldu

Anne kedinin, yavrularını dükkana getirme anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'da yavruları için güvenli yer arayan anne Kedi, süt içtiği dükkana yavrularını ağzında getirerek yuvası haline getirdi. Anne kedinin dükkanı incelemesi ve yavrularını ağızında taşıma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Barış Şener'in çalıştığı dükkana geçtiğimiz haftalarda bir anne kedi gelerek dükkan içerisinde gezmeye başladı. Kediyi güvenlik kamerasından izleyen Barış Şener, daha sonra marketten aldığı sütü kediye verdi. Anne kedi sütünü içtikten sonra dükkandan çıkarak gidip ilk olarak bir yavrusunu ağzında tutarak dükkana getirdi. Yavrusunu dükkanın alt katında güvenli yere koyan anne kedi, diğer yavrusunu da aynı şekilde ağzıyla dükkana getirdi. Dükkanda tezgahın altına kediler için yuva yapan Barış Şener de yavru kedilere Utangaç ve Yaramaz, anne kediye ise Balkız ismini koydu.

Anne kedinin yavrularını ağzında taşıması güvenlik kamerasına yansıdı

Anne kedinin ilk olarak dükkana gelişi, dükkanı gezmesi ve yavrularını ağzında taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. İkinci yavrusunu getirdiğini fark eden Barış Şener'in çektiği videoda ise durum karşısında, "Sen tüm yavrularını tek tek buraya mı taşıyacaksın? Benden güven buldun şimdi de tek tek yavrularını buraya getiriyorsun" ifadelerini kullandı.

"Güzel ve emniyetli yuvaları oldu"

Kedinin ilk gelişini güvenlik kamerasında gördüğünü ifade eden Barış Şener, "Kedinin gelişini ilk olarak biz güvenlik kamerasından fark ettik. Sonra da keşfe geldiğini gördük. Keşfini yaptı epey de dolaştı. Daha sonrasında biz de ona süt verdik. Birinci yavrusunu getirdikten sonra biz farkına vardık. Biz ne yapmaya çalıştığını merak etmiştik sonrasında ne yapmaya çalıştığını anladık. Birinci yavrudan sonra ikinci yavrusunu getirdi. Biz de yavruları getirdikten sonra yuva yaptık. Sütünü verdik, suyunu verdik. Güzel ve emniyetli yuvaları oldu" dedi.